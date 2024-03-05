«Кубанское землячество» подвело итоги работы за прошлый год в Москве

С докладом выступил председатель правления Юрий Азаров. Выступившие члены организации отметили позитивные результаты работы «Кубанского землячества».

В прошлом году организовали работу делового клуба землячества, благодаря чему удалось установить ряд контактов с организациями малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в общественном содействии развитию предпринимательства. С несколькими деловыми структурами организация заключила соглашения о взаимодействии в этом направлении. «Кубанское землячество» приняло участие в формировании и поставках благотворительной, технической и гуманитарной помощи участникам СВО и новым регионам РФ.

В Москве и Краснодарском крае организация провела цикл военно-патриотических и культурных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, при содействии Минобороны РФ расширен поиск архивных материалов о героическом участии в битве под Москвой 50-й кавалерийской дивизии, сформированной в августе 1941 года в Урупских лагерях под Армавиром. Также организованы поисковые работы на месте сражения казаков с фашистами в ноябре 1941 года в районе Волоколамского шоссе. Там «Кубанское землячество» установило Поклонный крест в память о погибших земляках-кавалеристах.

Также значительно вырос уровень информационного обеспечения работы организации. На информационных ресурсах рассказывается о работе землячества и наиболее важных событиях в жизни Кубани, публикуются творческие работы членов землячества ― писателей, поэтов, исполнителей музыкального и песенного жанров. За полтора года существования ресурса зафиксировали более 1 тыс. посещений.

Участники собрания рекомендовали принять дополнительные меры по развитию работы с кубанской молодежью, обучающейся в Москве. Так, следует акцентировать внимание на укреплении уставной дисциплины, дальнейшем росте численности организации, увеличении личной инициативы и активности членов землячества. По предложению Азарова, возглавлявшего организацию 18 лет, председателем правления избрали уроженца станицы Васюринской Алексея Лихонина ― кандидата медицинских наук, почетный железнодорожника, в прошлом возглавлявшего службу здравоохранения МПС.

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