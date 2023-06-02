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Кубанским добровольцам в зону СВО доставили два внедорожника и снаряжение

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskim-dobrovoltsam-v-zonu-svo-dostavili-dva-vnedorozhnika-i-snaryazhenie
Видео t.me/fond_ZO_krd

Гуманитарный груз для бойцов из Краснодарского края, принимающих участие в специальной военной операции в составе батальона БАРС-1, отвез замруководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Анатолий Земляков.

Он привез кубанским добровольцам помощь, собранную волонтерами из Краснодарского, Пермского краев и Москвы. Бойцы получили два автомобиля высокой проходимости, рации, тепловизор, стройматериалы, бензопилы, медицинские средства и продовольствие.

Земляков также рассказал военным об открытии филиалов фонда «Защитники Отечества» по всей России. Добровольцы батальона БАРС-1 отметили, что это необходимая и своевременная мера, сообщает Telegram-канал отделения фонда «Защитники Отечества» в Краснодарском крае.

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