Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кубанский стрелок стал победителем Спартакиады сильнейших по стендовой стрельбе

Спорт
25.08.2022 20:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-strelok-stal-pobeditelem-spartakiady-silnejshih-po-stendovoj-strelbe
Видео канала «Кубань 24»

Победителем стал Александр Землин. На турнире в Татарстане в селе Введенская Слобода он стал лучшим в упражнении скит.

У кубанского Заслуженного мастера спорта 122 из 125 пораженных мишеней в квалификации и 37 из 40 в финале. В борьбе за золото Землин опередил Николая Пильщикова из Ростовской области.

«В финал у нас прошли два спортсмена — это Александр Землин, Заслуженный мастер спорта, и среди женщин — Бояршинова Елизавета, мастер спорта. Елизавета была младшей среди наших спортсменов. К сожалению, заняла восьмое место. А Землин Александр показал лучший результат в квалификации и по результатам «перестрелки» выиграл золотую медаль Спартакиады сильнейших», — сказал и. о. директора СШОР Краснодарского края по стрелковым видам спорта Никита Плотников.

Землин был претендентом на поездку на Олимпиаду в Токио, но, к сожалению, на Игры не поехал. У спортсмена есть победы на чемпионатах мира, Европы. И вот — золото главных российских стартов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
  3. В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой
  6. В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу
Прямой эфир
Мы в соцсетях