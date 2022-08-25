Кубанский стрелок стал победителем Спартакиады сильнейших по стендовой стрельбе

Видео канала «Кубань 24»

Победителем стал Александр Землин. На турнире в Татарстане в селе Введенская Слобода он стал лучшим в упражнении скит.

У кубанского Заслуженного мастера спорта 122 из 125 пораженных мишеней в квалификации и 37 из 40 в финале. В борьбе за золото Землин опередил Николая Пильщикова из Ростовской области.

«В финал у нас прошли два спортсмена — это Александр Землин, Заслуженный мастер спорта, и среди женщин — Бояршинова Елизавета, мастер спорта. Елизавета была младшей среди наших спортсменов. К сожалению, заняла восьмое место. А Землин Александр показал лучший результат в квалификации и по результатам «перестрелки» выиграл золотую медаль Спартакиады сильнейших», — сказал и. о. директора СШОР Краснодарского края по стрелковым видам спорта Никита Плотников.

Землин был претендентом на поездку на Олимпиаду в Токио, но, к сожалению, на Игры не поехал. У спортсмена есть победы на чемпионатах мира, Европы. И вот — золото главных российских стартов.