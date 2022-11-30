Кубанский спортсмен стал чемпионом первого этапа Кубка России по сноуборду
Спорт
30.11.2022 19:38
Соревнования прошли в селе Абзаково Республики Башкортостан.
В параллельном слаломе лучшим стал представитель Краснодарского края Всеволод Мартынов. У девушек в аналогичной дисциплине не было равных Марии Травничевой, которая представляла Алтайский край. Также были разыграны награды в параллельном гигантском слаломе.
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