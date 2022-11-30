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Кубанский спортсмен стал чемпионом первого этапа Кубка России по сноуборду

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-sportsmen-stal-chempionom-pervogo-etapa-kubka-rossii-po-snoubordu
Видео канала «Кубань 24»

Соревнования прошли в селе Абзаково Республики Башкортостан.

В параллельном слаломе лучшим стал представитель Краснодарского края Всеволод Мартынов. У девушек в аналогичной дисциплине не было равных Марии Травничевой, которая представляла Алтайский край. Также были разыграны награды в параллельном гигантском слаломе.

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