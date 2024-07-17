Кубанский проект принял участие в российской «Школе мэров»

В Москве подвели итоги обучения первого выпуска «Школы мэров». Ее программа развития муниципального кадрового управленческого резерва была разработана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и реализована ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Началу обучения предшествовал многоступенчатый отбор, в ходе которого только на уровне глав субъектов РФ было отобрано 565 кандидатов. В результате в школу был зачислен 161 слушатель. Среди них — главы муниципалитетов, их заместители, представители региональных органов власти и организаций.

Обучающие модули проходили в 10 регионах-партнерах: в Москве, Сахалинской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Тульской и Московской областях, Ставропольском крае, Республиках Татарстан и Башкортостан.

На протяжении восьми месяцев участники знакомились с лучшими практиками муниципалитетов, чтобы в итоге вместе со своими муниципальными командами разработать и представить авторские управленческие решения.

От Краснодарского края в «Школе мэров» участвовал заместитель главы Темрюкского района Михаил Погиба. Он представил проект «Совершенствование процесса благоустройства территорий с использованием механизма инициативного бюджетирования на примере Темрюкского района Краснодарского края».

Подводя итоги первого выпуска «Школы мэров», заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что муниципальное сообщество — это активные и очень небезразличные люди.

«Неслучайно сам термин «работа на муниципальной службе» так созвучен высокому смыслу «служение». Это настоящее служение людям, обществу, своей стране. Без постоянного совершенствования невозможны большие достижения. «Школа мэров» появилась как ответ на запрос самого муниципального сообщества — их стремление к развитию и повышению компетенции. Проекты, которые мы сегодня рассмотрели на итоговых презентациях, имеют прикладную ценность и могут стать эффективным инструментом повышения качества жизни наших граждан в конкретных муниципалитетах. «Школа мэров» будет продолжена. Следующий поток стартует уже этой осенью», — рассказал он.

На оптимизацию процессов муниципального управления в таких сферах, как ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство территорий, социальная поддержка, обращение с ТКО и уборка мусора, работа с детьми и молодежью, управление муниципальным жилищным фондом, привлечение инвестиций, развитие территорий, муниципальные услуги и взаимодействие с жителями были направлены 157 выпускных проектов.