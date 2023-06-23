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Кубанский космонавт Падалка оказался знаком с членом экипажа погибшего батискафа «‎Титан»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-kosmonavt-padalka-okazalsya-znakom-s-chlenom-ekipazha-pogibshego-batiskafa-titan
Кубанский космонавт Падалка оказался знаком с членом экипажа погибшего батискафа «‎Титан»
Геннадий Падалка. Фото Михаила Джапаридзе/ТАСС

В 2019 году у Геннадия Падалки и британского бизнесмена Хамиша Хардинга, который трагически погиб в экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник», был совместный проект по рекордному кругосветному полету вокруг Земли через Южный и Северный полюса.

Падалка отметил, что все эти дни находился на связи с друзьями и близкими Хардинга, а также выразил соболезнования его семье, сообщает РИА «Новости».

Геннадий Падалка — Почетный гражданин Краснодара. Он закончил краснодарскую школу № 57, после окончания поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова, службу продолжил в Германии, а после в Хабаровском крае. В 1991 году стал космонавтом-испытателем. Общая продолжительно работы в космосе — 878 дней, 11 часов и 29 минут, на его счету 5 полетов в космос.

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