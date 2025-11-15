Кубанский казачий хор выступил в Китае на закрытии международного турнира

Концертными номерами коллектива открыли гала-шоу Кубка «Небесная грация» и Beijing Top Open – 2025 по художественной гимнастике в Пекине.

«Встреча казаков» и «Ой, то не вечер» завораживали – хоровым звучанием, энергией танца и проникновенной песней. Совместное выступление с Марией Борисовой, мастером спорта международного класса и абсолютной чемпионкой России 2025, придало номерам особую теплоту. Спасибо нашему Кубанскому казачьему хору за талант, преданность делу и любовь к традициям», — отметила и. о. министра культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Она подчеркнула, что благодаря Кубанскому казачьему хору культура Кубани и России строит мосты дружбы между народами.

В следующем визите в КНР коллектив обещал исполнить песню на китайском языке, отрывок из которой уже представили президенту Ассоциации «Небесная грация» Алине Кабаевой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

