Кубанский хирург стал лауреатом премии лучшим врачам России «Призвание»

Заведующего нейрохирургическим отделением № 2 НИИ-ККБ № 1, хирурга Вячеслава Ткачева отметили в номинации «За создание нового метода лечения». Церемония вручения премии «Призвание» прошла в Москве.

По словам замгубернатора Кубани Анны Миньковой, вместе с коллегами из других регионов Ткачев разработал и ввел в практику новую методику лечения сложных аневризм головного мозга. Так, команда нейрохирургов научилась восстанавливать кровоток нарушенных сосудов с помощью обходного высокопоточного шунтирования. Группой руководил главный нейрохирург РФ, академик Владимир Крылов.

Вице-губернатор рассказала, что по новой методике лечения успешно прооперировали уже свыше 120 пациентов. Благодаря этому стало возможным лечить пациентов, которые раньше считались безнадежными.

«Специалисты ККБ № 1 награждаются престижной медицинской премией уже в пятый раз. В многолетней истории «Призвания» это уникальный случай, который еще раз подтверждает высокий уровень кубанского здравоохранения», ― написала Минькова в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре хирурги впервые провели операцию на пищеводе беременной женщины.