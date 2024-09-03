Кубанский депутат передала в фонд «Все для Победы!» 50 пикапов

Депутат Законодательного собрания Кубани, партнер общественного движения «Здоровое Отечество» Анна Невзорова передала 50 пикапов высокой проходимости в благотворительный фонд «Все для Победы!».

Народный фронт отправил машины в новые и приграничные регионы России. Автомобили имеют мощную рамную конструкцию — она сможет выдержать серьезные нагрузки. Пикапы на полном приводе, также в них предусмотрена высокая грузоподъемность, благодаря чему их можно использовать при перевозке гуманитарных грузов и в условиях бездорожья.

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