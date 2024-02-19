Кубанский депутат Госдумы предложил конфисковать замок Пугачевой и Галкина*

С таким предложением выступил депутат Государственной Думы от Краснодарского края Дмитрий Гусев.

Парламентарий попросил МВД проверить возможность изъять в доход государства дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (включен Минюстом в список иностранных агентов) в Подмосковье в рамках недавно принятого закона о конфискации имущества у иноагентов.

Пугачева и Галкин* уже около двух лет не живут в России. Отмечается, что артисты пытаются продать свой дом, который также называют «замком» из-за его величины, но пока безуспешно. При этом жилое помещение остается пустым, сообщает телеканал «360».

«Народные артисты идут против народа. За такое надо нести ответственность. Дворец Галкина* и Пугачевой пора конфисковать за фейки об армии. Закон для этого есть», — написал Гусев в Telegram.

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*(включен Минюстом в список иностранных агентов).