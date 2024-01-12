Кубанский депутат Госдумы назвала условия получения пенсии в 50 тысяч рублей

Для получения пенсии в 50 тыс. рублей зарплата россиянина должна составлять не меньше 120 тыс. рублей.

Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы должны исходить из того, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН, которая частично ратифицирована в Российской Федерации замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40% от утерянной зарплаты. То есть мы понимаем, что, чтобы заработок был примерно 50 тыс. рублей зарплата должна быть не меньше 120 тыс. рублей. Теоретически при этой зарплате — 120—140 тыс. рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — сказала Бессараб.

По словам депутата, в настоящее время средняя заплата жителей РФ не позволяет делать отчисления таким образом, чтобы выплачивать настолько большую пенсию.

Она сообщила, что средняя пенсия по старости к концу текущего года составит порядка 24 тыс. рублей. Военная пенсия в настоящее время составляет порядка 42 тыс. рублей.

Бессараб подчеркнула, что для получения большой пенсии нужно правильно выбирать зарплату. Работать «в белую», в реальном секторе экономики или, по крайней мере, без утайки от государства своих доходов, с выплатой полностью своих страховых взносов. Тогда, по ее словам, можно рассчитывать на хорошую пенсию, пишет «Лента.ру».

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