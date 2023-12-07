Кубанский чемпион мира по карате стал героем «Аллеи славы» на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» в Москве 6 декабря прошла церемония открытия «Аллеи славы». В мероприятии принял участие уроженец Краснодарского края, двукратный чемпион Европы, мира, чемпион Кубка мира по карате кекусинкай Александр Дрозд.

«Аллею славы» посвятили достижениям российских спортсменов на мировой арене. Ее первой достопримечательностью стала Стена боевых искусств. Известные спортсмены приехали на ее открытие и лично заложили в экспозицию свои награды, завоеванные на международных турнирах. В их числе — кубанский чемпион, каратист Александр Дрозд. Теперь его медали смогут увидеть все посетители выставки «Россия».

«Каждый чемпион, заложивший в стелы свои медали, выступает также и наставником. В рамках образовательной программы Российского общества «Знание» спортсмены проводят мастер-классы и встречи с ребятами, рассказывают о своем пути к победам. Начало «Аллее славы» положила Стена боевых искусств, мы будем ее постепенно расширять и постараемся охватить все виды спорта. К 7 февраля — 10-летнему юбилею Олимпийских игр в Сочи — экспозиция займет сразу две аллеи», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Также к участникам церемонии обратился сенатор РФ, Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

«Замечательный повод — приобщить свидетельства наших достижений к «Аллее славы» на ВДНХ. Мы не отделяем свою репутацию от репутации нашего государства. Поэтому каждый, кто увидит эти медали, поймет, что мы не только сограждане, все мы — большая разноликая нация победителей, и, я надеюсь, будет готов применить свои усилия, упорство, дисциплину к тому, чтобы Россия стала еще сильнее, еще победоноснее. Поздравляю всех с этим событием и желаю нам больше поводов для гордости за наши достижения!» — подчеркнул Александр Карелин.

За день до открытия «Аллеи славы» гостям выставки представили объемную образовательную программу, посвященную спортивным достижениям России. Во время общения с молодежью чемпионы поделились своим опытом и полезными советами, а также ответили на вопросы. Кроме того, для гостей провели мастер-классы по ушу, карате кекусинкай, муай-тай и грэпплингу, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

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