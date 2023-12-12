Кубанские волонтеры начали плести маскировочные сети с эффектом грязного снега

Активисты из станицы Новокорсунской за последние полгода своими руками изготовили около 50 маскировочных сетей для военных, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

С декабря волонтеры начали плести сети с имитацией грязного снега по просьбам бойцов, которым отправляют гуманитарную помощь.

«Сейчас на большинстве направлений выпал снег. Ребята просят не просто белые сети, а именно с вкраплением серых оттенков», — рассказала координатор движения «Сердце матери» Анна Ишинко.

По ее словам, все материалы для плетения маскировочных сетей активисты из Новокорсунской покупают на свои деньги. Сети изготавливают в доме бывшего педиатра — в кабинете, где она ранее принимала юных пациентов. Для плетения используют два варианта тканей: белый (шторный материал) и цветной (спанбонд), сообщает РИА «Новости».

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