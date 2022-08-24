Кубанские сумоисты завоевали три медали на первенстве России

Видео канала «Кубань 24»

В Орле прошел турнир среди спортсменов до 15 лет. От Краснодарского края в соревнованиях участвовали девять спортсменов.

Все медали завоевали представители Крымского района. В категории свыше 100 кг не оказалось равных Альберту Тонаканяну. В весе более 70 кг победила Жанна Меньшикова. Серебро до 40 кг выиграла Виолетта Клец.

Теперь кубанские сумоисты будут готовиться к домашнему первенству страны среди спортсменов 22–24 лет. В сентябре в Краснодар приедут атлеты из 50 регионов.

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