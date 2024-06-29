Кубанские спортсмены завоевали «серебро» на чемпионате России по киберспорту

Представители Краснодарского края получили две серебряные медали в финале чемпионата России по компьютерному спорту, который прошел во Владивостоке.

По итогам соревнований Яков Моисеенко (YoungYakov) завоевал второе место в дисциплине StarCraft2, а Роберт Щупов (Blitz) — завоевал второе место в состязании по тетрису.

По словам министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко, компьютерный спорт на Кубани развивается быстрыми темпами — появляется все больших молодых талантов.

«Больше 2 тыс. человек приняли участие в соревнованиях по компьютерному и фиджитал спорту в прошлом году. Сейчас эти направления получают поддержку на государственном уровне. Краснодарский край идет в ногу со временем, активно развивает новые направления и занимает одну из лидирующих позиций», — добавил глава минспорта Кубани.

Финалы чемпионата России проходили по 6 дисциплинам компьютерного спорта. Призовой фонд составил 5 млн рублей. Состязания прошли в рамках фестиваля «КиберФест», который проходит во Владивостоке с 25 июня по 6 июля. Фестиваль объединил компьютерный спорт с интересами молодежи в информационных технологиях, инжиниринге и спорте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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