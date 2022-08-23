Кубанские спортсмены завоевали четыре золота, серебро и бронзу на первенстве мира по тайскому боксу
Спорт
23.08.2022 19:40
Россиянам разрешили принять участие в турнире в Малайзии.
В столице страны Куала-Лумпур третьей стала Полина Полинко, вторым — Пилунц Айрапет. Оба из Краснодара. Победили в своих весовых категориях сочинцы Матвей Шихов и Мелик Восканян. Также не было равных подопечным Данила Винника Георгию Есаяну и Бэлле Зуевой. К 13 годам краснодарка выиграла первенства России, Европы и мира. Это ее второй планетарный успех.
Читайте также: чемпионка мира по тайскому боксу Бэлла Зуева: мои первые тренировки были в детском саду.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Краснодарский край накрыла пыльная буря: как защитить свое здоровье
- Жительница Лабинска перевела 740 тыс. рублей на помощь вымышленному британскому музыканту
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В аквапарке Туапсинского района чуть не утонула 3-летняя девочка
- Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о дочери