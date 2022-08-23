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Кубанские спортсмены завоевали четыре золота, серебро и бронзу на первенстве мира по тайскому боксу

Спорт
23.08.2022 19:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-sportsmeny-zavoevali-chetyre-zolota-serebro-i-bronzu-na-pervenstve-mira-po-tajskomu-boksu
Видео канала «Кубань 24»

Россиянам разрешили принять участие в турнире в Малайзии.

В столице страны Куала-Лумпур третьей стала Полина Полинко, вторым — Пилунц Айрапет. Оба из Краснодара. Победили в своих весовых категориях сочинцы Матвей Шихов и Мелик Восканян. Также не было равных подопечным Данила Винника Георгию Есаяну и Бэлле Зуевой. К 13 годам краснодарка выиграла первенства России, Европы и мира. Это ее второй планетарный успех.

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