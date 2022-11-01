Кубанские спортсменки выиграли командное первенство России по спортивной гимнастике
Спорт
01.11.2022 13:30
Турнир прошел в Пензе. В составе сборной Краснодарского края выступали краснодарки Елизавета Ус, Софья Мазная, Алена Лысякова, а также Людмила Рощина из Анапы.
Краевая сборная почти на три балла опередила команду из Санкт-Петербурга. Москвички замкнули тройку лучших.
Впереди у кубанских гимнасток международные старты в Беларуси. Елизавета Ус сейчас в Могилеве выступает за взрослую сборную России. Людмила Рощина и Софья Мазная в конце ноября поедут с молодежной командой в Минск.
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