Кубанские спортсменки выиграли командное первенство России по спортивной гимнастике

Видео канала «Кубань 24»

Турнир прошел в Пензе. В составе сборной Краснодарского края выступали краснодарки Елизавета Ус, Софья Мазная, Алена Лысякова, а также Людмила Рощина из Анапы.

Краевая сборная почти на три балла опередила команду из Санкт-Петербурга. Москвички замкнули тройку лучших.

Впереди у кубанских гимнасток международные старты в Беларуси. Елизавета Ус сейчас в Могилеве выступает за взрослую сборную России. Людмила Рощина и Софья Мазная в конце ноября поедут с молодежной командой в Минск.