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Кубанские спортсменки выиграли командное первенство России по спортивной гимнастике

Спорт
01.11.2022 13:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-sportsmenki-vyigrali-komandnoe-pervenstvo-rossii-po-sportivnoj-gimnastike
Видео канала «Кубань 24»

Турнир прошел в Пензе. В составе сборной Краснодарского края выступали краснодарки Елизавета Ус, Софья Мазная, Алена Лысякова, а также Людмила Рощина из Анапы.

Краевая сборная почти на три балла опередила команду из Санкт-Петербурга. Москвички замкнули тройку лучших.

Впереди у кубанских гимнасток международные старты в Беларуси. Елизавета Ус сейчас в Могилеве выступает за взрослую сборную России. Людмила Рощина и Софья Мазная в конце ноября поедут с молодежной командой в Минск.

Автор:
Максим Герасин
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