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Кубанские спасатели рассказали о своей работе участникам форума «Регион 93»

Общество
30.08.2022 17:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-spasateli-rasskazali-o-svoej-rabote-uchastnikam-foruma-region-93
Кубанские спасатели рассказали о своей работе участникам форума «Регион 93»

Сотрудники МЧС из Краснодара побывали на Крымской поляне в Северском районе.

Действующие сотрудники провели лекцию, ответили на вопросы ребят и представили интерактивную площадку.

«Мы поработали с волонтерами, нами была представлена панельная дискуссия, а также ряд учебных точек, на которых мы продемонстрировали возможности МЧС России при спасательных операциях, тушении пожаров, показали технику, оборудование», — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.

Участники форума смогли примерить специальную экипировку. Молодежи продемонстрировали, как работают огнетушители. Спасатели развернули пожарные рукава. С их помощью добровольцы смогли потушить огонь. Правда, в лесу он был условный.

С большим удовольствием участники прошли веревочную дистанцию. Спасатели подготовили для них снаряжение, показали, как нужно экипироваться и держать баланс. Помимо борьбы с огнем темой стала и психологическая работа, а также предупреждение несчастных случаев.

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