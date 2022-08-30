Кубанские спасатели рассказали о своей работе участникам форума «Регион 93»
Сотрудники МЧС из Краснодара побывали на Крымской поляне в Северском районе.
Действующие сотрудники провели лекцию, ответили на вопросы ребят и представили интерактивную площадку.
«Мы поработали с волонтерами, нами была представлена панельная дискуссия, а также ряд учебных точек, на которых мы продемонстрировали возможности МЧС России при спасательных операциях, тушении пожаров, показали технику, оборудование», — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.
Участники форума смогли примерить специальную экипировку. Молодежи продемонстрировали, как работают огнетушители. Спасатели развернули пожарные рукава. С их помощью добровольцы смогли потушить огонь. Правда, в лесу он был условный.
С большим удовольствием участники прошли веревочную дистанцию. Спасатели подготовили для них снаряжение, показали, как нужно экипироваться и держать баланс. Помимо борьбы с огнем темой стала и психологическая работа, а также предупреждение несчастных случаев.
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