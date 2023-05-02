Кубанские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Знаешь?Научи!»

Состоялась церемония награждения победителей второго сезона всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь?Научи!».

Конкурс прошел среди учеников 1-11 классов. Участники конкурса снимали научно-популярные видеоролики, в которых доступно объясняли научные теории. Всего на конкурс представили более 2,5 тыс. видеороликов по различным научным тематикам. Победителей определяли в трех возрастных категориях, пяти тематических и трех специальных номинациях.

Лучшими стали 17 школьников, в том числе двое — из Краснодарского края. Это ученик школы № 4 станицы Кущевской Владислав Рыжиков и ученик школы № 9 села Белая Глина Владислав Стрельников.

«Конкурс «Знаешь? Научи!» включен в программу Десятилетия науки и технологий. Важно отметить и работу учителей, которые помогали и активно поддерживали ребят. Для этого в Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, мы ввели специальную номинацию», — сказал зампред правительства РФ, сопредседатель координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елены Воробьевой, на Кубани школьники изучают научные направления в технопарках «Кванториум», центрах «Точка роста» и «IT-куб». В регионе каждый год проводят фестиваль «НАУКА 0+ Кубань», где ребята знакомятся с научными достижениями и работой ученых в лабораториях.

«Такие мероприятия помогают вовлечь талантливых школьников в научно-исследовательскую деятельность и дать им толчок для выбора будущей профессии. Большую роль, конечно же, играют педагоги и наставники, которые подают пример, поддерживают и направляют», — добавила Елена Воробьева.

Конкурс «Знаешь? Научи!» провели во второй раз АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минпросвещения России, Министерства промышленности и торговли РФ, национального проекта «Наука и университеты», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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