Кубанские семьи стали потреблять больше детского контента на цифровых сервисах

МТС ко Дню защиты детей и на основе данных холдинга «МТС Медиа» провела исследование детского медиапотребления.

В 2024 году детско-родительская категория стала одной из самых растущих на цифровых платформах, а потребление такого контента выросло на 10-50% в зависимости от платформы.

Музыка

Детско-родительский контент оказался одной из самых растущих категорий в музыкальном стриминге, следует из данных «МТС Музыки». В январе-апреле потребление детского контента выросло на 10% год к году, таким образом он вошел в топ-5 крупнейших категорий на сервисе. Хотя ядро аудитории этой платформы — пользователи 25-35 лет, детская музыка уже стала сопоставима с другими музыкальными жанрами, так как пользователи, распробовав сервис для себя, начинают включать его детям, создавать детские плейлисты и подборки.

«МТС Музыка» спросила родителей и будущих мам о том, как они пользуются музыкальными сервисами*. 92% опрошенных уверены, что музыка влияет на развитие ребенка, а 94% родителей считают, что правильно подобранное звуковое сопровождение помогает детям успокоиться. Однако большинство родителей (83%) чаще всего включают детям то, что слушают сами.

У детского контента в музыкальном стриминге два основных сценария потребления: перед сном и в дороге. Так, 37% опрошенных признались, что их малыши до 3 лет чаще всего засыпают под «Спят усталые игрушки» и другие колыбельные (22%) и так называемый «белый шум» (21%). Детям от 4 до 7 лет включают перед сном также колыбельные (30%) и аудиосказки (28%).

В дороге малышам до 3 лет чаще всего включают детскую или танцевальную музыку, детям постарше — поп-музыку, классическую музыку и, наконец, аудиосказки для слушателей от 8 до 11 лет.

Также «МТС Музыка» выяснила, что почти 90% женщин во время беременности выбирали классическую музыку (54%) и звуки природы (43%), в то же время будущие мамы 18-24 лет предпочитали также хип-хоп, 35-54 лет — саундтреки к фильмам и поп-музыку, а будущие мамы 25-34 лет — рок.

Фильмы и сериалы

По данным онлайн-кинотеатра KION, суммарное время смотрения детско-семейного контента за последний год выросло на 25%. Такой вывод сделан в результате анализа интереса россиян к детско-семейному контенту в период с января по апрель 2024 года по сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Возглавляет фильмовой хит-парад «Чебурашка».

Аудиокниги

По данным сервиса «Строки», основной формат потребления детского контента в книжных сервисах — аудио. Рост потребления аудиокниг из раздела «Детские книги» в этом году составил 50% и связан с наполнением библиотеки качественным контентом, востребованным у детей, и увеличением пользовательской базы «Строк». Главный сценарий потребления детских аудиокниг, как и в случае с детской музыкой — в дороге или на ночь. На первом месте в книжном рейтинге сейчас находится аудиокнига Детективное агентство «Утюг», Алексей Олейников. При этом Марк Твен с Томом Сойером и Александр Грин с «Алыми парусами» также входят в пятерку самых любимых детских произведений.