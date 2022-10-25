Кубанские регбистки завоевали бронзу в чемпионате России

Видео канала «Кубань 24»

Женский РК «Кубань» отлично провел последний в этом году тур национального чемпионата. Бронзу для этой команды можно назвать долгожданным результатом.

В первых двух турах краснодарки были четвертыми и никак не могли взобраться на пьедестал. Благодаря упорной работе их мечта сбылась.

«Я благодарна всем и всему за то, что мы сегодня победили. Ура», — поделилась игрок РК «Кубань» Дарья Лушина.

«Я очень переживала за свою команду, я очень их люблю. Спасибо, что мы стали наконец-то третьими», — сказала игрок РК «Кубань» Полина Буравлева.

«Хорошее окончание года. Пошли в отпуск с хорошим настроением», — отметила игрок РК «Кубань» Раяна Решидханова.

Выше «Кубани» в турнирной таблице оказались московский ЦСКА, который стал победителем третьего тура женской «семерки», а также «ВВА-Подмосковье».

«Наконец-то это не закономерность — проигрывать трем лидерам. Стараемся и будем улучшать свою игру», — заключил главный тренер РК «Кубань» Максим Амонов.

Впереди у кубанской команды месяц отдыха. К тренировкам девушки вернутся в декабре. Уже в январе начнутся первые старты 2023 года: Кубок и чемпионат России по снежному регби.