Кубанские путешественники преодолели 250 км на сапборде
Общество
12.09.2022 14:59
Молодые люди стартовали у Краснодарского водохранилища и доплыли до Азовского моря. Всю дистанцию они преодолели за пять дней.
Бросок был непростым, в дороге сапбордисты столкнулись и с внезапным дождем, и с резким похолоданием.
Как рассказали сапбордисты, раньше на такой маршрут в крае никто не решался, так что их можно назвать первооткрывателями дистанции. Сейчас такого рода путешествия становятся все популярнее.
Читайте также: кубанец проплыл 65 км на сапборде вдоль побережья Черного моря.
Популярные новости
- 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
- В Анапе мужчины в камуфляжной форме избили водителя на дороге
- В Сочи спасатели эвакуировали туристку, повредившую ногу по дороге к водопаду Чудо-Красотка
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Казаки из отряда «Кубань» отразили атаку противника на Красный Лиман
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?