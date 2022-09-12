Кубанские путешественники преодолели 250 км на сапборде

Видео канала «Кубань 24»

Молодые люди стартовали у Краснодарского водохранилища и доплыли до Азовского моря. Всю дистанцию они преодолели за пять дней.

Бросок был непростым, в дороге сапбордисты столкнулись и с внезапным дождем, и с резким похолоданием.

Как рассказали сапбордисты, раньше на такой маршрут в крае никто не решался, так что их можно назвать первооткрывателями дистанции. Сейчас такого рода путешествия становятся все популярнее.

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