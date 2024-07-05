Кубанские производители кормов для животных выходят на рынок Азии

Делегация Краснодарского края вернулась из деловой поездки в Саудовскую Аравию и Иорданию. Там во время встреч обсуждали вопросы экспорта российских товаров. Корреспондент «Кубань 24» Виктория Дубовая побывала на одном из предприятий, которое сотрудничает с ближневосточными партнерами, и узнала все подробности.

В лаборатории компании «Протектфид» создают комбикорма, белковые добавки, премиксы для животноводства и птицеводства, изобретают новинки, которые помогают решать проблем со здоровьем животных, например, крупного рогатого скота. Например, там начали производить болюсы — это добавки, которые восполняют дефицит кальция у коров.

«Это продукты, которые позволяют адресно решать такие острые проблемы, как, например, гипокальциемия коров. Также это направление у нас пополняется новыми разработками. Сейчас на выходе наши болюсы длительного действия», — рассказывает технический директор по животноводству компании «Протектфид» Евгений Чуприна.

С этого предприятия продукцию развозят по всей России, а также за границу. Недавно представители компании вернулись из Саудовской Аравии и Иордании.

«Одна из последних миссий — мы встречались с Министром сельского хозяйства Иордании, обсуждали совместную работу. Посетили производства были на крупной ферме в частности. Понимаем, что там уже обогнали технологии России, но нам есть что предложить этим странам», — отмечает генеральный директор Международного сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO Игорь Милованов.

В итоге, 60 компаний из Саудовской Аравии и Иордании примут участие в международном сельскохозяйственном конгрессе «АЗИЯЭКСПО», который пройдет в октябре в Сириусе. Его также посетят эксперты из 50 стран. На площадке будут говорить о развитии аграрного сектора всего мира.

Форум проведут и в других странах. Например, в апреле 2025 года он может состояться в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.