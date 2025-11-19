Кубанские предприниматели стали чаще использовать в своей работе видеонаблюдение

Эксперты МТС сообщают о двукратном росте спроса на системы видеонаблюдения в Краснодарском крае.

С начала года в регионе увеличилось количество предприятий, внедривших интеллектуальные системы мониторинга и видеоаналитики в целях контроля и обеспечения безопасности.

Чаще всего видеонаблюдение на Кубани подключают производители продуктов питания, напитков, а также предприятия аграрного сектора, специализирующиеся на выращивании зерновых культур. В топ-3 компаний, где контролируют работу с помощью умных камер, вошли медицинские организации, салоны красоты. Также в этом году усилился дистанционный контроль за складскими и торговыми площадками в сфере грузоперевозок и логистики.

В первую очередь с помощью видеонаблюдения предприниматели закрывают вопросы, связанные с охраной и безопасностью объектов. Также растет интерес к облачным системам с функцией удаленного доступа и видеоаналитикой — особенно в гостиничных комплексах и жилой застройке комфорт и премиум-классов.

Больше всего востребовано применение видеонаблюдения в современных домах и отелях — для автоматизации парковок, распознавания лиц, контроля порядка на территориях.

