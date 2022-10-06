Кубанские паралимпийцы завоевали 11 медалей на соревнованиях в Сочи

Видео канала «Кубань 24»

В Сочи проходят международные летние игры паралимпийцев.

Из 2 тыс. спортсменов 38 представляют Краснодарский край. У кубанской сборной уже 11 медалей: две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.

Есть успехи в легкой атлетике. Отличились два Ивана: краснодарец Ревенко — третий в метании копья, его тезка Ботвич — второй в прыжках в высоту.

В настольном теннисе бронзовую медаль завоевал краснодарец Роман Протасов.

Анапская пловчиха Анастасия Шевченко, участница паралимпиады в Токио, уверенно выиграла дистанции 100 и 400 м вольным стилем. А вот на 50-метровке у нее серебро. Многократная чемпионка и рекордсменка России Наталья Павлюкова из Славянска-на-Кубани показала бронзовое время на 50-метровке баттерфляем.

У мужчин в плавании тоже медальный улов. Краснодарец Максим Бородаев стал третьим на дистанции 50 м вольным стилем. Бронза в брассе у Германа Иванова, а у Родиона Бердника оба заплыва, комплексным плаванием и баттерфляем, серебряные.

Впереди еще два соревновательных дня. На этом старте можно выполнить норматив мастера спорта международного класса.