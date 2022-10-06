Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кубанские паралимпийцы завоевали 11 медалей на соревнованиях в Сочи

Спорт
06.10.2022 19:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-paralimpijtsy-zavoevali-11-medalej-na-sorevnovaniyah-v-sochi
Видео канала «Кубань 24»

В Сочи проходят международные летние игры паралимпийцев.

Из 2 тыс. спортсменов 38 представляют Краснодарский край. У кубанской сборной уже 11 медалей: две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.

Есть успехи в легкой атлетике. Отличились два Ивана: краснодарец Ревенко — третий в метании копья, его тезка Ботвич — второй в прыжках в высоту.

В настольном теннисе бронзовую медаль завоевал краснодарец Роман Протасов.

Анапская пловчиха Анастасия Шевченко, участница паралимпиады в Токио, уверенно выиграла дистанции 100 и 400 м вольным стилем. А вот на 50-метровке у нее серебро. Многократная чемпионка и рекордсменка России Наталья Павлюкова из Славянска-на-Кубани показала бронзовое время на 50-метровке баттерфляем.

У мужчин в плавании тоже медальный улов. Краснодарец Максим Бородаев стал третьим на дистанции 50 м вольным стилем. Бронза в брассе у Германа Иванова, а у Родиона Бердника оба заплыва, комплексным плаванием и баттерфляем, серебряные.

Впереди еще два соревновательных дня. На этом старте можно выполнить норматив мастера спорта международного класса.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
  2. В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Медведев ответил на слова Зеленского о необходимости превентивных ядерных ударов по России
  5. Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях