Кубанские паралимпийцы в Сочи на международных летних играх завоевали 40 медалей

Видео канала «Кубань 24»

Из них 12 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых.

Наибольшие успехи у хозяев в плавании — 14 наград. Сразу четыре золота выиграла участница Игр в Токио анапчанка Анастасия Шевченко. Третьей в 100-метровке на спине стала Евгения Ковалева.

Многократная чемпионка и рекордсменка России Наталья Павлюкова из Славянска-на-Кубани завоевала четыре медали — одно серебро и три бронзы.

У мужчин успешно выступил Родион Бердник. Третьими к финишу в своих дисциплинах пришли Максим Бородаев и Герман Иванов.

В легкой атлетике у кубанцев всего на одну медаль меньше, чем в плавании — 13. Среди метателей диска победили титулованные Павел Нестеренко и Наталья Чебакова, третьими стали Виталий Алфимов и Евгений Бережнов.

В толкании ядра золото у участницы японской Паралимпиады Елены Орловой, серебро у Дмитрия Никитина. Бережнов завоевал вторую бронзу на турнире, отличился также Иван Ревенко.

По еще одной награде Чебакова, Орлова и Ревенко взяли в метании копья. В прыжках в высоту и в длину второй результат показали Иван Ботвич и павловская легкоатлетка Ирина Сапанжа.

У лучниц семь наград. Подтвердили класс паралимпийская чемпионка Маргарита Сидоренко и участница Игр Светлана Баранцева. Обе из Новороссийска. С наградами уехали Юлия Алексеева и Елизавета Попова.

Чемпион Токио Артур Юсупов взял золото и бронзу в фехтовании. Сергей Крайний — бронзовый и серебряный призер летних игр в шашках. В настольном теннисе третьими стали Роман Протасов и Владимир Гайноченко.