Кубанские онкологи провели сложнейшую операцию и спасли жизнь пациента

Мужчина обратился к специалистам Клинического онкологического диспансера № 1 только при появлении болевого синдрома, повышенной температуры и снижения массы тела.

При проведении обследования у пациента выявили опухоль левой почки размером около 10 см, а также значительно увеличенные забрюшинные лимфоузлы, рассказал заведующий отделением онкоурологии Клинического онкологического диспансера № 1 Игорь Сосновский.

Врачи создали мультидисциплинарную бригаду, которая разработала план операции. Опухоль решили удалять лапараскопическим методом, благодаря которому операцию можно провести без больших разрезов. Операция, длившаяся пять часов, прошла успешно. Жизни пациента ничего не угрожает, тем не менее его ждет длительное лечение.

Главврач онкодиспансера Роман Мурашко отметил важность регулярных обследований.

«Распознавание болезни на ранней стадии и грамотное лечение дает возможность сохранить почку, обойдясь малотравматичным лечением», — добавил он.

На Кубани каждую неделю проводят профилактические акции, нацеленные на раннее выявление онкозаболеваний. В прошлом году более 100 тыс. человек приняли участие в акции «Кубань против рака», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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