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Кубанские могулисты готовятся к Кубку России

Спорт
22.11.2022 08:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-mogulisty-gotovyatsya-k-kubku-rossii
Видео канала «Кубань 24»

У кубанских могулистов стартовал сбор в городе Чусовом Пермского края. Через месяц там пройдет Кубок России — первый зимний старт в данной дисциплине лыжного фристайла.

Один из лидеров краевой команды — серебряный призер мартовского чемпионата России Алексей Лыжин. Для него нынешний сезон будет третьим на взрослом уровне.

«От ближайшего Кубка России жду наилучшего результата. Очень много провел работы над собой, над техникой поворотов, над прыжковой техникой, над физической подготовкой. В том году удалось наконец попасть в основной состав сборной России. В этом году планирую закрепиться там уже точно», — поделился Лыжин.

Подготовку к новому сезону Лыжин начал в мае, с тех пор восемь раз съездил на сборы. Много времени спортсмен уделяет стабилизации прыжков, отработке техники на батутах. В этом ему помогает тренер краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта, пятикратный чемпион мира по прыжкам на батуте Игорь Богачев.

«Они сами разберутся на снегу, как им себя чувствовать. Я учу правильно делать вращения, сальтовые и винтовые. Они не испытывают потом дискомфорта, потому что, если на батутах можно какой-то элемент исправить, второй или третий, у них попытка всего одна. Один элемент, и его нужно при разном подходе сделать», — сказал заслуженный мастер спорта СССР по прыжкам на батуте Игорь Богачев.

Зима у могулистов будет насыщенной — семь этапов Кубка России. И первый из них пройдет в конце января в Сочи.

Автор:
Максим Герасин
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