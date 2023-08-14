Кубанские модельеры могут принять участие в показе в Египте

Показ российской и египетской национальной и современной одежды и аксессуаров пройдет в рамках бизнес-миссии регионов в Египет 23–30 августа в Каире и Александрии на площадке Российского Центра науки и культуры.

«Наша Ассоциация приглашает всех любителей красоты и стиля на презентацию коллекции российского бренда ZA.RF (За Российскую Федерацию) на главной сцене Русского дома в Александрии. Продвижение русской культуры, традиционных ценностей и любви к Родине — основа философии бренда. Специально для этого разработана капсульная коллекция в стиле family look, где каждый образ по-отдельности уникален, но прекрасно сочетается с другими образами капсулы. Современное прочтение русского стиля выражено в элементах кроя, вышивке и натуральных составах тканей приглушенных природных оттенков. Глядя на эту коллекцию, погружаешься в прошлые века и вспоминаешь запах свежескошенной травы, хлеба из печи и бескрайние просторы нашей страны. На показ Российско-Египетской моды приглашены ведущие египетские дизайнеры из Александрии», — сказала председатель Ассоциации Русских Дизайнеров, владелец бренда SOVANA Анна Рожина.

В состав российской бизнес-миссии в Египет вошли представители депутатского корпуса, институтов поддержки, ведущих научно-образовательных учреждений, бизнес-ассоциаций и экспортно-ориентированные предприятия. Всего порядка 50 человек из 7 регионов России.

«В таком формате российская бизнес-миссия нами проводится впервые. Вместе с коллегами из ведущих Вузов страны, бизнес-сообществом и творческим коллективом будем работать в трех направлениях: торгово-экономическое, научно-образовательное и культурно-дипломатическое. Совместная работа российских регионов и Арабской Республики Египет будет способствовать скорейшему укреплению внешнеэкономической деятельности и гуманитарному сотрудничеству, развитию народной дипломатии, партнерских и побратимских связей, а также продвижению национальных интересов РФ на Африканском континенте», — пояснил генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, муниципальный депутат, представитель комитета по внешнеэкономической деятельности ТПП Краснодарского края Илья Шакалов.

Российских дизайнеров, предприятия легкой промышленности, креативных индустрий и экспортно-ориентированные организации приглашают принять участие в бизнес-миссии в Египет, а также в показе одежды и аксессуаров на площадке Русского дома в Александрии.

Уточнить подробности можно в Фонде развития Краснодарского края по телефону +7 (918)32-23-028, а также в Ассоциации Русских Дизайнеров: +7 (996)408-33-84.