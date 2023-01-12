Кубанские лучницы выступят на Кубке России в спорте ПОДА
Спорт
12.01.2023 21:07
Кубок России в спорте ПОДА начнется в Орле 14 января.
Кубанские лучницы готовятся к первому старту в году. В стрельбе из блочного лука от Краснодарского края выступит Юлия Алексеева из Красноармейского района. А в классическом — две спортсменки из Новороссийска. Светлана Баранцева — трехкратная чемпионка Европы, Маргарита Сидоренко — паралимпийская чемпионка Токио.
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