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Кубанские лучницы выступят на Кубке России в спорте ПОДА

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-luchnitsy-vystupyat-na-kubke-rossii-v-sporte-poda
Видео канала «Кубань 24»

Кубок России в спорте ПОДА начнется в Орле 14 января.

Кубанские лучницы готовятся к первому старту в году. В стрельбе из блочного лука от Краснодарского края выступит Юлия Алексеева из Красноармейского района. А в классическом — две спортсменки из Новороссийска. Светлана Баранцева — трехкратная чемпионка Европы, Маргарита Сидоренко — паралимпийская чемпионка Токио.

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