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Кубанские казаки за неделю направили в зону проведения СВО 37 тонн гуманитарного груза

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-za-nedelyu-napravili-v-zonu-provedeniya-svo-37-tonn-gumanitarnogo-gruza
Кубанские казаки за неделю направили в зону проведения СВО 37 тонн гуманитарного груза
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего с начала проведения специальной военной операции представители Кубанского казачьего войска отправили для солдат более 1 тыс. т. гуманитарной помощи.

«Гуманитарная помощь предназначена для казаков-добровольцев, мобилизованных из Краснодарского края, а также жителей ЛНР, ДНР и Запорожской области Российской Федерации. Уже ведем сбор новых партий», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Сейчас казаки Екатеринодарского отдела во главе с атаманом отправились в зону проведения СВО. Они везут бойцам и мирным жителям в ЛНР более 8 т. гуманитарного груза, в который вошли: технические средства, питьевая вода, продукты питания, печки и газовые баллоны, теплые вещи и средства гигиены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новую партию гуманитарной помощи отправили из Анапы в Запорожскую область. Груз собрали волонтеры общественного движения «Время помогать людям». Это уже восьмой такой рейс.

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