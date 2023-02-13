Кубанские казаки за неделю направили в зону проведения СВО 37 тонн гуманитарного груза
Всего с начала проведения специальной военной операции представители Кубанского казачьего войска отправили для солдат более 1 тыс. т. гуманитарной помощи.
«Гуманитарная помощь предназначена для казаков-добровольцев, мобилизованных из Краснодарского края, а также жителей ЛНР, ДНР и Запорожской области Российской Федерации. Уже ведем сбор новых партий», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
Сейчас казаки Екатеринодарского отдела во главе с атаманом отправились в зону проведения СВО. Они везут бойцам и мирным жителям в ЛНР более 8 т. гуманитарного груза, в который вошли: технические средства, питьевая вода, продукты питания, печки и газовые баллоны, теплые вещи и средства гигиены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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