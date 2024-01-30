Кубанские казаки за две недели отправили в зону СВО 100 тонн гуманитарной помощи

В новые регионы РФ доставили технические средства, продукты питания, медикаменты, а также экипировку и посылки для военных.

Представители Кубанского казачьего войска продолжают принимать активное участие в сборе гуманитарной помощи для фронта.

«За последние две недели казаки передали в зону проведения СВО более 100 т. помощи», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции ККВ направило более 3,5 тыс. т. гуманитарной помощи.

Активную помощь бойцам СВО оказывают и дети. Воспитанники казачьих школ и детсадов принимают участие в акциях: «Письмо казаку-добровольцу» и «Письмо солдату», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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