Кубанские казаки в апреле собрали более 100 тонн гуманитарной помощи для СВО

Казаки Кубанского казачьего войска продолжают собирать и отправлять в зону СВО продуты питания, медикаменты, экипировку и маскировочные сети, генераторы, машины и беспилотники.

«Все больше людей объединяются для сбора гуманитарной помощи. За три недели апреля казаки доставили в новые регионы и на передовую свыше 100 тонн грузов. Всего с начала спецоперации отвезли уже более 4 тысяч тонн», — сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Так, например, армавирские казаки отвезли около 15 тонн грузов: посылок, детских писем, а также электронных и технических средств, продовольствия. Майкопские казаки собрали и доставили 12 тонн помощи добровольцам отрядов БАРС в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР.

Казаки из Крымска доставляли запчасти, привезли «Ниву» и много продуктов. Гуманитарную помощь и внедорожник доставили также казаки Кущевского общества. Бойцам добровольческого отряда «Кубань» (БАРС-16) отдали FPV-дроны и ретрансляторы. Две мощные системы РЭБ получил отряд БАРС-1.

Кроме того, все казачьи общества Кубани собирают медикаменты, одежду, обувь, постельное белье, полотенца, средства гигиены, товары для реабилитации инвалидов, средства передвижения, аккумуляторы и пр., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: многодетная семья из Динского района помогает собирать гумпомощь для бойцов СВО.