Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кубанские казаки отправили в зону СВО еще более 90 тонн гуманитарной помощи

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-otpravili-v-zonu-svo-eshhe-bolee-90-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi
Кубанские казаки отправили в зону СВО еще более 90 тонн гуманитарной помощи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Представители Кубанского казачьего войска вместе с общественниками и предпринимателями собирали гуманитарный груз с конца июля.

Они доставили в зону проведения специальной военной операции для военных, добровольцев и жителей новых регионов РФ: продукты питания, запчасти, воду, одежду, маскировочные сети и адресные посылки.

«Всего казаки доставили уже почти 2,25 тысячи т. грузов. Также в Тимашевском районном казачьем обществе создали центр психологической помощи участникам СВО», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов.

Сбор и передачу гуманитарной помощи организовали представители 10 районных казачьих обществ и добровольцы со всего региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: около 450 кг гуманитарной помощи для Херсонской области собрали в Северском районе. Грузом отправили сахар, крупы, макароны, масло и другие продукты.

Статьи
Кто такая «Эрис»: в мире растет число заболевших новым штаммом COVID-19
Кто такая «Эрис»: в мире растет число заболевших новым штаммом COVID-19
Осторожно, тромбоз: врач объяснил, чем опасна долгая работа за компьютером
Осторожно, тромбоз: врач объяснил, чем опасна долгая работа за компьютером
Стоматологи советуют: что такое ирригатор и стоит ли на него тратиться?
Стоматологи советуют: что такое ирригатор и стоит ли на него тратиться?
Можно ли выжить на диете Виктории Бекхэм?
Можно ли выжить на диете Виктории Бекхэм?
Пять причин, почему нужно читать книги
Пять причин, почему нужно читать книги
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях