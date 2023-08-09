Кубанские казаки отправили в зону СВО еще более 90 тонн гуманитарной помощи

Представители Кубанского казачьего войска вместе с общественниками и предпринимателями собирали гуманитарный груз с конца июля.

Они доставили в зону проведения специальной военной операции для военных, добровольцев и жителей новых регионов РФ: продукты питания, запчасти, воду, одежду, маскировочные сети и адресные посылки.

«Всего казаки доставили уже почти 2,25 тысячи т. грузов. Также в Тимашевском районном казачьем обществе создали центр психологической помощи участникам СВО», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов.

Сбор и передачу гуманитарной помощи организовали представители 10 районных казачьих обществ и добровольцы со всего региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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