Кубанские казаки из отряда БАРС-11 показали тренировки по управлению дронами
Политика
23.05.2024 17:07
В перерывах между боями казаки БАРСа-11 улучшают свои навыки. Под руководством опытных инструкторов они учатся мастерски управлять дронами.
Операторы БПЛА ведут разведку и корректируют огонь артиллерии.
— Снизу привязана противотанковая граната. Ее сбрасывают, боеприпас уничтожает танк.
Кроме того, с помощью беспилотников бойцы наносят удары по живой силе и укрепленным позициям врага.
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