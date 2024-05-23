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Кубанские казаки из отряда БАРС-11 показали тренировки по управлению дронами

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-iz-otryada-bars-11-pokazali-trenirovki-po-upravleniyu-dronami
Видео канала «Кубань 24»

В перерывах между боями казаки БАРСа-11 улучшают свои навыки. Под руководством опытных инструкторов они учатся мастерски управлять дронами.

Операторы БПЛА ведут разведку и корректируют огонь артиллерии.

— Снизу привязана противотанковая граната. Ее сбрасывают, боеприпас уничтожает танк.

Кроме того, с помощью беспилотников бойцы наносят удары по живой силе и укрепленным позициям врага.

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