Кубанские инноваторы могут стать поставщиками РЖД
Экономика
14.09.2022 17:21
Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и платформа по развитию корпоративных решений GenerationS запустили акселератор РЖД по направлениям «Пассажирский комплекс» и «Технологическая независимость», партнером которого выступает АСИ.
Участники акселератора получат доступ к бизнес-заказчикам, отраслевой экспертизе, ускоренному прохождению лабораторных испытаний, а также возможность стать поставщиком РЖД. Они смогут провести «пилотирование» решений и заключить контракт на поставку своих продуктов РЖД и еще более чем 30 компаниям, в числе которых «Почта России», «Газпромтранс», «Северсталь», «Кировский завод», DPD, Fesco.
Подать заявку на участие в акселераторе до 15 сентября могут юридические лица с испытанным экспериментальным образцом решения по более чем 30 направлениям. В том числе комплексные системы, IT-решения, сервисы и услуги, технологии и технические средства, импортозамещающие технологии. Подать заявку можно здесь.
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