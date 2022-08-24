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Кубанские гребцы завоевали три медали на Спартакиаде сильнейших в Москве

Спорт
24.08.2022 18:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-grebtsy-zavoevali-tri-medali-na-spartakiade-silnejshih-v-moskve
Видео канала «Кубань 24»

В командном зачете Краснодарский край — четвертый вслед за Москвой, Ростовской и Тверской областями.

На 500-метровке в байдарке-двойке третьими стали два Виктора. Гавриленко из станицы Динской, Раевнев из Староминской. Золото у ростовчан Спесивцева и Ершова, серебро у москвичей Сергеева и Погребана.

Еще одна староминская спортсменка Елена Миронченко на той же дистанции в байдарке вторая вместе с Кирой Степановой. Уступили они москвичкам Карамновой и Медведевой, на третьей строчке Давыкоза и Ишутина из Московской области.

Кубанская каноистка Олеся Ромасенко — бронзовый призер на 200-метровке. Меньше четырех десятых уступила Дарье Харченко из Тверской области и больше секунды москвичке Ирине Андреевой, с которой выступала на Играх в Токио.

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