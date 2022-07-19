Кубанские гребцы завоевали 15 медалей на открытом чемпионате Белоруссии

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В соревнованиях по академической гребле участвовали более 250 спортсменов из двух стран, в том числе 11 спортсменов Краснодарского края.

Гребцы Кубани завоевали в Бресте восемь золотых и семь серебряных медалей в личном зачете.

В соревнованиях женских парных четверок первое место у Елены Данилюк, среди мужских — второе у Никиты Еськина, Николая Пименова и Александра Ковальского. В соревнованиях восьмерок лидерами стали Елена Орябинская, Екатерина Потапова и Анастасия Тиханова. В двойках без рулевого Елена Орябинская заняла второе место, в парных двойках «золото» у Елены Данилюк. В четверках без рулевого победили Екатерина Глазкова и Мария Кубышкина, второе место заняли Екатерина Потапова и Анастасия Тиханова. Вадим Семенюта занял выиграл в состязаниях четверок без рулевого и второе в восьмерках.

«Поздравляю кубанцев с успешным выступлением на чемпионате в Республике Беларусь. Наши гребцы стабильно показывают высокие результаты на турнирах. По итогам прошлого года они завоевали свыше 130 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. Гребной спорт активно развивается в 6 муниципалитетах края, где им занимаются почти 700 человек. А 43 гребца входят в сборную России», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Чемпионат стал второй встречей в сезоне сборных команд России и Белоруссии. Первые состязания прошли в рамках международных соревнований «61-я Большая Московская Регата». Следующая встреча команд будет в рамках российского чемпионата в Казани с 11 по 15 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанские байдарочники и каноисты завоевали девять медалей на чемпионате России в Москве.