Кубанские гимнасты выступят на турнире «Олимпийские надежды»

Соревнования стартуют 1 декабря во Владимире. Отбор кубанских спортсменов на этот ежегодный всероссийский старт проводился на турнире «Золотая осень», который прошел в краснодарском зале «Чемпион» в начале ноября.

В краевую команду попали два мальчика и пять девочек. На «Олимпийских надеждах» выступают спортсмены второго разряда.

«Эти дети еще не участвуют в первенстве России. Это для них крупные всероссийские соревнования. И кроме многоборья, которое они будут выполнять на всех снарядах, мальчики сделают шесть упражнений, а девочки покажут четыре в обязательной программе, во второй день будет произвольная на этих же снарядах. В третий день они будут сдавать нормативы по общей физической подготовке, которые очень-очень сложные», — сказала директор СШОР Краснодарского края имени Казаджиева Ирина Гаврик.

На турнире во Владимире много возрастных категорий. Краснодарский край представляют 10-летние девочки и 11-летние мальчики. Всего на «Олимпийских надеждах» запланировано пять соревновательных дней.

Этот всероссийский турнир для кубанских гимнастов не последний в году. В конце декабря, за неделю до Нового года, они выступят на первенстве Краснодара.