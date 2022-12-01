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Кубанские гимнасты выступят на турнире «Олимпийские надежды»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-gimnasty-vystupyat-na-turnire-olimpijskie-nadezhdy
Видео канала «Кубань 24»

Соревнования стартуют 1 декабря во Владимире. Отбор кубанских спортсменов на этот ежегодный всероссийский старт проводился на турнире «Золотая осень», который прошел в краснодарском зале «Чемпион» в начале ноября.

В краевую команду попали два мальчика и пять девочек. На «Олимпийских надеждах» выступают спортсмены второго разряда.

«Эти дети еще не участвуют в первенстве России. Это для них крупные всероссийские соревнования. И кроме многоборья, которое они будут выполнять на всех снарядах, мальчики сделают шесть упражнений, а девочки покажут четыре в обязательной программе, во второй день будет произвольная на этих же снарядах. В третий день они будут сдавать нормативы по общей физической подготовке, которые очень-очень сложные», — сказала директор СШОР Краснодарского края имени Казаджиева Ирина Гаврик.

На турнире во Владимире много возрастных категорий. Краснодарский край представляют 10-летние девочки и 11-летние мальчики. Всего на «Олимпийских надеждах» запланировано пять соревновательных дней.

Этот всероссийский турнир для кубанских гимнастов не последний в году. В конце декабря, за неделю до Нового года, они выступят на первенстве Краснодара.

Автор:
Максим Герасин
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