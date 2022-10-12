Кубанские гимнасты выступят на первенстве страны в Пензе
Кубанские спортивные гимнасты готовятся к командному первенству страны. На следующей неделе пройдут соревнования среди юношей.
От Краснодарского края на первенстве Южного федерального округа отобрались две команды. Лидер кубанской сборной — участник Спартакиады сильнейших в Казани Тимур Садыков. Вслед за юношами за медали начнут сражаться девушки.
«В команде, которая будет выступать на первенстве России, две девочки, которые выступали на Спартакиаде сильнейших — это Рощина и Лысякова. Кроме того, Ус Лиза восстановилась, она примет участие, и Мазная Софья. Это девочки, которые примут участие среди мастеров», — сказала директор СШОР Краснодарского края имени Казаджиева Ирина Гаврик.
Анапчанка Людмила Рощина, краснодарки Софья Мазная и Елизавета Ус входят в состав сборной России. Причем Ус с этого года вызывается во взрослую национальную команду. Летом у краевых гимнастов было время, чтобы залечить травмы и подойти к турниру в Пензе в боевой готовности. Итоги мужского первенства станут известны 23 октября, а женского — 30-го.
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