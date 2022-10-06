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Кубанские фигуристы выступают на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге

Спорт
06.10.2022 10:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-figuristy-vystupayut-na-vserossijskom-turnire-v-sankt-peterburge
Видео канала «Кубань 24»

На мемориал Панина-Коломенкина отправились шесть одиночников из Краснодарского края. Они представляют кубанскую спортивную школу олимпийского резерва.

Трое из этих фигуристов выступали в конце сентября в Кореновске на краевых соревнованиях «Бархатный сезон». Дамир Черипка показал короткую и произвольную программы вне конкурса, а Алена Букина и Алиса Курлина выиграли бронзу и серебро соответственно среди кандидатов в мастера спорта.

«Мы с тренером решили: чтобы набирать нужное количество баллов, нужно делать каскады во второй половине программы. За счет этого получается надбавка и иногда больше баллов. Скоро поедем на этап Гран-при. Это уже высокий уровень для меня», — рассказала серебряный призер краевых соревнований Алиса Курлина.

Также в Санкт-Петербург отправились Эдуард Карартынян, Руслан Назаров и Камилла Нелюбова. Завершится мемориал 8 октября. А в конце месяца у кубанских фигуристов будет возможность выступить на родном сочинском льду на всероссийских стартах «Бархатный сезон».

Читайте также: в Кореновске прошли соревнования по фигурному катанию «Бархатный сезон».

Автор:
Максим Герасин
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