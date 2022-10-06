Кубанские фигуристы выступают на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге
На мемориал Панина-Коломенкина отправились шесть одиночников из Краснодарского края. Они представляют кубанскую спортивную школу олимпийского резерва.
Трое из этих фигуристов выступали в конце сентября в Кореновске на краевых соревнованиях «Бархатный сезон». Дамир Черипка показал короткую и произвольную программы вне конкурса, а Алена Букина и Алиса Курлина выиграли бронзу и серебро соответственно среди кандидатов в мастера спорта.
«Мы с тренером решили: чтобы набирать нужное количество баллов, нужно делать каскады во второй половине программы. За счет этого получается надбавка и иногда больше баллов. Скоро поедем на этап Гран-при. Это уже высокий уровень для меня», — рассказала серебряный призер краевых соревнований Алиса Курлина.
Также в Санкт-Петербург отправились Эдуард Карартынян, Руслан Назаров и Камилла Нелюбова. Завершится мемориал 8 октября. А в конце месяца у кубанских фигуристов будет возможность выступить на родном сочинском льду на всероссийских стартах «Бархатный сезон».
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