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Кубанские дроны за два дня выявили более 6 тыс. обочечников на дорогах к морю

Общество
11.09.2022 16:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-drony-za-dva-dnya-vyyavili-bolee-6-tys-obochechnikov-na-dorogah-k-moryu
Кубанские дроны за два дня выявили более 6 тыс. обочечников на дорогах к морю
Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

Патрульные квадрокоптеры 9 и 10 сентября наблюдали за дорогами Сочи, Новороссийска, Геленджика и Горячего Ключа.

В пятницу и субботу с помощью беспилотных летательных аппаратов автоинспекторы выявили более 6 тыс. правонарушений, связанных с ездой по обочине, и 4 выезда на встречную полосу, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция Кубани призывает водителей уважать других участников дорожного движения и соблюдать правила.

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