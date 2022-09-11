Кубанские дроны за два дня выявили более 6 тыс. обочечников на дорогах к морю

Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

Патрульные квадрокоптеры 9 и 10 сентября наблюдали за дорогами Сочи, Новороссийска, Геленджика и Горячего Ключа.

В пятницу и субботу с помощью беспилотных летательных аппаратов автоинспекторы выявили более 6 тыс. правонарушений, связанных с ездой по обочине, и 4 выезда на встречную полосу, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция Кубани призывает водителей уважать других участников дорожного движения и соблюдать правила.

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