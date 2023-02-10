Кубанские борцы греко-римского стиля на чемпионате России выиграли четыре медали

Чемпионат России прошел в Уфе. В шестой раз лучшим в стране стал Сергей Семенов.

Обладатель бронзовых олимпийских медалей Рио и Токио выступал в весе до 130 кг. В финале Семенов был сильнее мастера спорта международного класса из Алтайского края Виталия Щура.

Первое взрослое золото завоевал краснодарец Ауэс Гонибов. В решающем поединке весовой категории до 82 кг он одолел ставропольца Рафаэля Юнусова.

В шаге от вершины в весе до 97 кг остановился новороссиец Александр Головин. В финальной схватке уступил Артуру Саргсяну из Тверской области. Это уже пятое серебро чемпионата России в карьере Головина. Лучшим в стране он становился только три года назад. Еще одну медаль, бронзовую, краевой команде в весе до 60 кг принес краснодарец Сергей Чигирев.