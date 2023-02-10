Кубанские борцы греко-римского стиля на чемпионате России выиграли четыре медали
Спорт
10.02.2023 18:19
Чемпионат России прошел в Уфе. В шестой раз лучшим в стране стал Сергей Семенов.
Обладатель бронзовых олимпийских медалей Рио и Токио выступал в весе до 130 кг. В финале Семенов был сильнее мастера спорта международного класса из Алтайского края Виталия Щура.
Первое взрослое золото завоевал краснодарец Ауэс Гонибов. В решающем поединке весовой категории до 82 кг он одолел ставропольца Рафаэля Юнусова.
В шаге от вершины в весе до 97 кг остановился новороссиец Александр Головин. В финальной схватке уступил Артуру Саргсяну из Тверской области. Это уже пятое серебро чемпионата России в карьере Головина. Лучшим в стране он становился только три года назад. Еще одну медаль, бронзовую, краевой команде в весе до 60 кг принес краснодарец Сергей Чигирев.
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