Кубанские баскетболисты сыграют со сборной ХМАО на Спартакиаде сильнейших

Видео канала «Кубань 24»

На этих соревнованиях в Москве мужская краевая баскетбольная сборная проведет уже второй поединок. Позади матч с хозяевами, на очереди встреча со сборной Ханты-Мансийского автономного округа 23 августа. Начало в 19:00.

Перед турниром кубанская сборная сыграла с сильнейшей любительской командой края — «Тайгой». Лучше всех себя проявил Кирилл Темиров из Кропоткина — 12 очков, 7 результативных передач, 5 подборов. Его похвалил даже игрок «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк.

«Эмоции очень сильные. Хорошо провели цикл тренировок. Хорошо провели время, отдохнули и подготовились к игре. Все замечательно», — сказал игрок сборной Краснодарского края по баскетболу Кирилл Темиров.

Краевая сборная составлена из игроков команды Суперлиги «СШОР-Локомотив-Кубань». Они одолели «Тайгу», за которую, к примеру, играл Роман Семернинов, ассистент главного тренера «железнодорожников».

«Баскетбол — наша жизнь. Ребята попросили сыграть перед Спартакиадой, помочь. Однозначно с огромным удовольствием видеть, как прогрессируют наши ребята. Это здорово. Одновременно можно и помочь своей команде, которая поедет на игры МЛБЛ — финал», — рассказал игрок команды «Тайга» Роман Семернинов.

Всероссийский финал среди любителей пройдет с 4 по 10 сентября в Санкт-Петербурге. А у кубанских сборников 23 августа уже завершится групповой этап Спартакиады сильнейших, 26 числа стартует плей-офф. Победители и призеры станут известны 28 числа.