Кубанские атлеты готовятся к вечеру профессионального бокса в Краснодаре
Чуть больше недели остается до вечера профессионального бокса в Краснодаре. К этому событию его участники сейчас активно готовятся.
В главном бою сойдутся два краснодарца, не имеющие поражений — Владимир Кобялко и Федор Морозов. Еще в одном поединке тамбовчанину Роману Клемешову будет противостоять кубанец Александр Елизаров. Он же — тренер Кобялко.
«У нас с Володей разные стили и будут два боя разных. У меня будет более выжидательный, а Вова будет стараться вывести на ближнюю дистанцию и будет стараться подойти к нему поближе», — сказал профессиональный боксер Александр Елизаров.
«По весовой мы договорились на 69 кг. Конечно, 69 мне сделать легче, чем 68. Последний килограмм дается непросто», — сказал профессиональный боксер Владимир Кобялко.
Вечера профессионального бокса на Кубани в этом году проходят регулярно. В августе такой турнир принял Горячий Ключ, а в мае — Краснодар. В краевой столице главный бой выиграл Владимир Кобялко.
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