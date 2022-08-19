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Кубанские атлеты готовятся к вечеру профессионального бокса в Краснодаре

Спорт
19.08.2022 18:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-atlety-gotovyatsya-k-vecheru-professionalnogo-boksa-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Чуть больше недели остается до вечера профессионального бокса в Краснодаре. К этому событию его участники сейчас активно готовятся.

В главном бою сойдутся два краснодарца, не имеющие поражений — Владимир Кобялко и Федор Морозов. Еще в одном поединке тамбовчанину Роману Клемешову будет противостоять кубанец Александр Елизаров. Он же — тренер Кобялко.

«У нас с Володей разные стили и будут два боя разных. У меня будет более выжидательный, а Вова будет стараться вывести на ближнюю дистанцию и будет стараться подойти к нему поближе», — сказал профессиональный боксер Александр Елизаров.

«По весовой мы договорились на 69 кг. Конечно, 69 мне сделать легче, чем 68. Последний килограмм дается непросто», — сказал профессиональный боксер Владимир Кобялко.

Вечера профессионального бокса на Кубани в этом году проходят регулярно. В августе такой турнир принял Горячий Ключ, а в мае — Краснодар. В краевой столице главный бой выиграл Владимир Кобялко.

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