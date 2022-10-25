Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кубанские акробаты выиграли командный чемпионат России

Спорт
25.10.2022 11:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-akrobaty-vyigrali-komandnyj-chempionat-rossii
Видео канала «Кубань 24»

На турнир в Воронеж приехали 150 спортсменов из 15 регионов страны, в том числе 34 атлета из Краснодарского края.

Кубанская сборная в общем зачете опередила хозяев и команду из Кировской области, завоевав 12 медалей: 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые. Акробаты из Краснодарского края стали лучшими среди пар, женских троек и мужских четверок. Золото выиграли воспитанники заслуженных тренеров России Виталия Шульги, Аслана Жане и Ирины Скрябиной.

Этот чемпионат для акробатов — не последний старт в году. Впереди у спортсменов ноябрьский Кубок России в Великом Новгороде.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях