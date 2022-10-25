Кубанские акробаты выиграли командный чемпионат России
Спорт
25.10.2022 11:54
На турнир в Воронеж приехали 150 спортсменов из 15 регионов страны, в том числе 34 атлета из Краснодарского края.
Кубанская сборная в общем зачете опередила хозяев и команду из Кировской области, завоевав 12 медалей: 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые. Акробаты из Краснодарского края стали лучшими среди пар, женских троек и мужских четверок. Золото выиграли воспитанники заслуженных тренеров России Виталия Шульги, Аслана Жане и Ирины Скрябиной.
Этот чемпионат для акробатов — не последний старт в году. Впереди у спортсменов ноябрьский Кубок России в Великом Новгороде.
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