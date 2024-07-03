Кубанские аграрии установили новый рекорд России по урожайности озимой пшеницы

Аграрии Краснодарского края поставили новый рекорд — собрали почти по 110 ц озимой пшеницы с 1 га. В Тбилисском районе 3 июля достижение официально вписали в Книгу рекордов России.

В прошлом году самый большой урожай собрали в Орловской области — 103 ц с 1 га. Тогда кубанские аграрии и решили побить этот рекорд, собрав больше урожая.

«Мы договорились, что сделаем производственный эксперимент на наших полях и добьемся высоких урожаев. Естественно, вносили удобрения. У нас рассчитано было где-то на 120 ц», — рассказывает руководитель АО им. Шевченко Андрей Романюк.

Чтобы побить рекорд, аграрии выбрали особый сорт пшеницы — называется «Школе», его вывели три года назад. По словам селекционера зерновых культур Людмилы Беспаловой, у этого сорта много преимуществ.

«Это сорт толерантен к сгущению. На одном квадратном метре может быть тысяча колосьев. КРОМЕ того, у него один колосок, если он растет в хороших условиях, может дать по четыре зерна», — объясняет она.

Чтобы зафиксировать рекордную цифру, организовали целую процедуру: сначала пшеницу скосили на комбайнах, после ее направили в измерительный цех.

«Сюда, на ближайший механизированный ток, и свозят собранный урожай. Здесь же его и взвешивают на больших весах. Машина заезжает на платформу, а цифры отображаются на приборах в весовой», — говорит корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

После длительных подсчетов, новый рекорд страны составил 109,7 ц с 1 га. Задокументировал достижение московский эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет.

«Мне, как эксперту, чтобы зафиксировать данный рекорд, не надо бегать с рулеткой, с весами, или еще с чем-то. Зафиксировал данные с приборов комбайна. Дальше я поехал на разгрузочный цех, взял всю официальную документацию и из этого мы вывели формулу», — говорит эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет.