Кубанская винодельня завоевала семь наград на международном конкурсе

Тихие и игристые вина, а также коньяк кубанского производства завоевали семь высоких наград Международного конкурса Asia Wine Сhallenge — крупнейшего в Азии и одного из наиболее значимых в мире.

«Фанагория» стала единственной российской винодельней, которая приняла участие в этом конкурсе, на котором оценивали вина и дистилляты производителей из 55 стран.

“В настоящее время у российских виноделов не так много возможностей представить свои вина на международных конкурсах. Тем не менее “Фанагория”, которая продолжает экспорт своей продукции на рынки разных стран, старается показать зарубежным потребителям высокое качество своих продуктов. В том числе, благодаря тому, что принимает участие в самых престижных конкурсах Азии», — отметил генеральный директор винодельни “Фанагория” Петр Романишин.

Китай является для компании одним из крупнейших экспортных рынков. Ежегодно винодельня поставляет в эту страну более 800 тысяч бутылок своего вина.

Конкурс Asia Wine Challenge проводится организацией Peak Publishing, которая существует уже 16 лет и является организатором крупнейших в мире премий в области вина и крепких спиртных напитков. Это «самый влиятельный конкурс напитков в мире», «на счету которого 1 миллиард проданных бутылок с 2006 года».

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