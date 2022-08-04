Кубанская спортсменка стала призером всероссийского чемпионата по пожарно-спасательному спорту

Видео канала «Кубань 24»

Турнир проходит в Оренбурге. Участница сборной Краснодарского края Оксана Коломытова заняла 3 место на дистанции в 100 м с препятствиями.

Это травмоопасный вид спорта. Спортсмен стартует с пожарным стволом, закрепленным за поясом сзади, преодолевает двухметровый забор, разворачивает и соединяет рукава.

«Технически не все получилось, но в целом очень довольна. Первый всероссийский старт и призовое место — это очень хорошо», — поделилась Оксана Коломытова.

На всероссийском чемпионате по пожарно-спасательному спорту МЧС России Краснодарский край впервые за 30 лет представляют 2 команды — во взрослой и юношеской категориях. Около 3 тыс. зрителей и 700 участников стали свидетелями старта соревнований.

Читайте также: в России 2 августа отмечали День образования служб пожаротушения.