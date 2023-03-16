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Кубанская спортсменка получила первое в истории края золото всероссийских соревнований по горным лыжам

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskaya-sportsmenka-poluchila-pervoe-v-istorii-kraya-zoloto-vserossijskih-sorevnovanij-po-gornym-lyzham
Кубанская спортсменка получила первое в истории края золото всероссийских соревнований по горным лыжам
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования проходят с 13 по 21 марта в Камчатском крае. В них участвуют 120 сильнейших лыжников со всей России.

Краснодарский край представляют Василиса Новикова, Павел Понькин, Глеб Мосесов и Степан Журавченко.

Вице-губернатор Кубани Александр Власов напомнил, что в крае горнолыжным спортом занимаются 140 человек на базе двух спортивных отделений.

«Функционирует Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта, где спортсмены проходят качественную подготовку под руководством грамотного тренерского состава. Всего в крае развивается 12 зимних видов спорта, в том числе девять базовых», — сказал Власов.

Мастер спорта Василиса Новикова получила первую в истории Кубани золотую медаль в скоростном спуске. Всего в этой дисциплине состязались больше 60 лыжниц.

«Наша спортсменка профессионально прошла всю дистанцию соревнований, обойдя соперниц из Санкт-Петербурга и Мурманской области, чем полностью оправдала надежды тренерского штаба», — сказал министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко.

На 16 марта запланированы соревнования среди женщин и юниоров. В программе 17 и 18 марта — дисциплина «супер-гигант». Командные турниры планируются 19 марта. Завершающей дисциплиной будет «супер-комбинация», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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